07:53

Wolff beschwört Kampfgeist herauf

Mercedes-Sportchef Toto Wolff will sich die österreichische Fußball-Nationalelf zum Vorbild nehmen, um mit Mercedes ein Comeback im WM-Titelkampf hinzulegen. Ihn habe beim Achtelfinal-Spiel gegen Italien vor allem das "Kämpferherz" der Mannschaft beeindruckt und dass die Fußballer "nie aufgegeben haben", so Wolff. "Selbst nach dem 2:0 haben sie noch einen Anschlusstreffer gelandet."



Mercedes befinde sich in der Formel 1 aktuell "in einer ganz ähnlichen Situation", so der Teamchef. "Es sprechen all odds against us, alles gegen uns. Wir haben das weniger starke Paket und haben mit der Entwicklung aufgehört und müssen jetzt jeden kleinsten Millimeter finden, wo wir noch Performance haben, weil sonst fährt der WM-Zug ab."



Tatsächlich hat Mercedes in Spielberg sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung Boden verloren auf Red Bull.