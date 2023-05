Formel-1-Liveticker: Fliegt Nyck de Vries bald raus?

Was sagen die Experten?

Es waren ja in Miami nicht nur Defizite am Auto, sondern auch kleine Fehler der Fahrer, die mal mehr und mal weniger Auswirkungen hatten.



Charles Leclerc hat seinen Ferrari am Freitag und Samstag in die Wand gesetzt, Carlos Sainz ist zu schnell in die Boxengasse gefahren, was ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe eingebrockt hat, die allerdings, anders als in Australien, diesmal keine Auswirkungen auf seine Platzierung hatte. Diese Häufung der kleinen Unzulänglichkeiten ist auch den Formel-1-Experten im deutschsprachigen Fernsehen nicht entgangen.



Alex Wurz sagte in der Nachberichterstattung zum Miami-GP im ORF beispielsweise in Bezug auf das drohende Feedback in der italienischen Presse, "es wird halt einfach abgerechnet nach den Resultaten und der Fehleranzahl und die ist im Augenblick einfach zu hoch, bei den Piloten und beim Team. Das muss man einfach ganz offen und ehrlich sagen."



Ralf Schumacher ist bei Sky in die gleiche Richtung gegangen, gibt dem Update aber noch ein bisschen Zeit zur Entwicklung und mahnt gleichzeitig: "Sie brauchen ein wenig Geduld, da die Fehler der Fahrer sich häufen. Bei der Erfahrung von Carlos Sainz, darf es nicht passieren, dass er wieder eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommt. Es hat nicht viel geändert, aber das alarmierende war die Race-Pace, die wieder sehr schlecht war. Das Auto ist nicht top, aber besser als es dasteht. Die Tendenz ist nicht gut."



Für Ferrari-Fans sicher wieder keine einfache Zeit, aber vielleicht wird das erste Heimspiel in Imola ja schon besser, wenn dann eventuell das nächste Update folgt. Den Tifosi wäre es meiner Meinung nach nur zu gönnen!