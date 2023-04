Formel-1-Liveticker: Was hat Mercedes noch im Köcher?

Harte Arbeit in den Fabriken

Auf Hochtouren wird aktuell in den beiden Mercedes-Fabriken gearbeitet.



In Brixworth wird an der Motorstabilität gearbeitet, das ist ja derzeit das, was die Teams maximal machen dürfen seit dem Einfrieren der Komponenten. In Brackley versucht man zudem weiterhin, aerodynamische Lösungen zu finden, wie man den W14 in die richtige Richtung bringen kann. Nicht ganz klar ist, welche Updates das Team wann ans Auto bringen wird und ob sich dadurch wirklich das gesamte Konzept verändert.



Im Gespräch auf der Mercedes-Webseite sagt Toto Wolff dazu:



"Die Maschinen laufen in Brixworth und Brackley weiter auf Hochtouren. Was man auf der Strecke sieht, ist nur die Spitze des Eisbergs, aber die Leistung des Autos und der Power Unit wird in diesen beiden Fabriken erzeugt. Die Mentalität ist großartig, der Spirit ist da und ich sehe eine Menge Begeisterung.



Ich glaube zu hundert Prozent an unsere Arbeit, denn wir haben nicht nur ein einzelnes Rennwochenende im Blick, nicht einmal eine einzelne Saison. Wir versuchen, unsere Fähigkeiten so zu entwickeln, dass wir über mehrere Jahre hinweg erfolgreich sind, wobei wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir nie jede einzelne Saison gewinnen werden, denn das hat noch kein Sport-Team geschafft."