05:40

Mercedes: Motorenprobleme kein Cowell-Effekt

Sechs Verbrennungsmotoren musste Valtteri Bottas in dieser Saison schon verwenden - erlaubt sind drei. Mit Monza, Sotschi und Austin musste der Finne damit in drei der vier vergangenen Rennen eine Strafversetzung auffassen - eigentlich unüblich für Mercedes.



In Brixworth hatte es zuletzt eine große personelle Veränderung gegeben: Der langjährige Motorenchef Andy Cowell ist gegangen, dafür leitet jetzt Hywel Thomas die Geschicke. Dass die Motorenprobleme etwas mit dem Abgang Cowells zu tun haben, vermeint Motorsportchef Toto Wolff aber.



"Ich habe 100 Prozent Vertrauen in die Struktur, die wir heute haben. Triebwerksentwicklungen geschehen nicht von heute auf morgen. Es hat eine lange Vorlaufzeit, wenn etwas gut läuft oder schief geht", betont der Österreicher.



"Andy hat also ganz klar einen großen Anteil an unserem bisherigen Erfolg - genauso wie Hywel und alle anderen auch. Ich glaube also nicht, dass es daran liegt, dass einer der führenden Köpfe beschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen."