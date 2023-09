Formel-1-Liveticker: Was ist Mick Schumachers "Plan B"?

Zandvoort ist eine Reise wert!

Max Verstappen hat in den Niederlanden einen regelrechten Hype um die Formel 1 ausgelöst. Das alles mündete in die Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort im Jahr 2021. Die Veranstalter des DutchGP haben mich daher mal eingeladen, um das vor Ort zu erleben.



Der Große Preis der Niederlande ist besonders. Nicht nur, weil der Kurs in Zandvoort inmitten der Dünen und direkt an der Nordsee liegt, sondern, weil drumherum einfach eine Menge los ist. Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ist mein Trip jetzt als Video veröffentlich worden.



Zandvoort ist an den Rennwochenende autofrei, bedeutet, Formel-1-Fans müssen mit dem Rad, der Bahn oder zu Fuß anreisen, können es dafür aber abends so richtig krachen lassen. Bei "Kevin allein in Zandvoort" zeigen wir euch zudem, wie ihr sogar direkt an der Strecke campen könnt.



Seid ihr bereit für die Party? Dann ab mit euch nach Zandvoort, es lohnt sich auf jeden Fall, sich um Tickets zu bemühen.



Hier könnt ihr euch auch bei Motorsport-Tickets.com für den Ticketalarm eintragen - doppelt hält besser!