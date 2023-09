Formel-1-Liveticker: Der Qualifyingsamstag in Singapur

Guter Tag

Ein kleiner Blick zurück in die Ferrari-Vergangenheit an dieser Stelle. Am 16.09.2007 konnte Kimi Räikkönen den Großen Preis von Belgien in Spa-Franchorchamps gewinnen.



Das war für den "Iceman" der 13. Sieg in der Formel 1, für Ferrari als Team die Nummer 199, aber vor allem war es der Sieg, der ihnen die Konstrukteursweltmeisterschaft in der Saison gesichert hat. Am Ende der Saison gewann Räikkönen auch den Titel bei den Fahrern, er wurde am Ende mit einem Punkt Vorsprung auf Lewis Hamilton (Rookie in der Saison) und Fernando Alonso Formel-1-Weltmeister.



Der bislang letzte Ferrari-Weltmeister, für das Team reichte es in der folgenden, aktuell heißdiskutierten, Saison 2008 nochmal zur Team-WM.