Formel-1-Liveticker: Was Max Verstappen Charles Leclerc voraushat

Was Verstappen Leclerc voraushat

Nach den ersten vier Saisonrennen sieht es danach aus, dass sich der WM-Titel in diesem Jahr zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc entscheiden wird. Und Ex-Champion Jacques Villeneuve sieht den Niederländer in diesem Duell im Vorteil.



"Verstappen macht solche Fehler nicht mehr", schreibt er in seiner Kolumne auf 'Formule1.nl' nach Leclercs Dreher in Imola. Er erinnert: "Bis zum vergangenen Jahr haben wir uns gefragt, ob Verstappen in der Lage ist, um eine Meisterschaft zu kämpfen."



Diese Aufgabe habe Verstappen "perfekt" erfüllt. "Das war ein großer Schritt. Jetzt muss Leclerc zeigen, dass er auch in der Lage ist, mit der Waffe eines Champions umzugehen", so der Weltmeister von 1997.



Der Kanadier berichtet aus eigener Erfahrung: "Als Titelanwärter brauchst du einen anderen Ansatz. [...] Du hast immer etwas zu verlieren." Etwas, das Leclerc womöglich noch verinnerlichen muss.