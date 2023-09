Formel-1-Liveticker: Was planen die Formel 1 und Sebastian Vettel?

Es wird was kommen!

Was planen Sebastian Vettel und die Formel 1 bzw. Liberty Media?



Diese Frage können wir uns eigentlich schon seit dem Großen Preis von Monaco stellen, als Vettel erstmals nach seinem Karriereende wieder offen im Formel-1-Fahrerlager herumgelaufen ist und sich mit Formel-1-Boss Stefano Domenicali getroffen hat, der ihn dorthin einlud.



Bei der "Red Bull Formula Nürburgring" hat sich Vettel zu einer kleinen Ankündigung hinreißen lassen, als er im Gespräch mit Lisa Höfer von der WDR Sportschau darüber sprach, wie er sich dynamisch hält:



"Jetzt im Moment probiere ich eben einige Dinge aus, ich mein immer wieder so kleine Akzente wie jetzt hier [am Nürburgring], dann in Japan [im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Suzuka], also lasse ich mich ein bisschen überraschen und treiben, was kommt, aber es wird auf jeden Fall was kommen."



Auch bei Streckenmoderatorin Eve Scheer hatte sich Vettel dahingehend schon "verplappert", dass es in Japan zu einer besonderen Aktion kommen wird, vor der er auch "etwas nervös" sei. Was könnte da also geplant sein, was einen Sebastian Vettel noch nervös macht?