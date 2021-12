06:27

Marko: Verstappen muss nicht abkühlen

Nicht nur Brundle ist der Meinung, dass es Verstappen in Saudi-Arabien etwas übertrieben hat. Auch wir haben das in unseren Noten entsprechend abgestraft. Helmut Marko sieht das jedoch anders. Auf die Frage, ob der Niederländer vor Abu Dhabi erst einmal etwas abkühlen müsse, antwortet er: "Ich denke, es gibt keinen Grund dafür, warum er abkühlen sollte."



Im Hinblick auf ein hartes Überholmanöver beim Neustart erklärt er: "Hamilton hat die Tür [innen] offengelassen. Das kann man mit Verstappen nicht machen." Der Niederländer sei am Sonntag seiner Meinung nach "herausragend" gefahren. "Und erinnert euch daran, was in Silverstone und in Budapest passiert ist. Vergesst das nicht", fordert Marko.



In beiden Rennen wurde Verstappen jeweils von einem Mercedes-Fahrer abgeräumt.

Foto: Motorsport Images

Kimi Räikkönen (5): Macht keinen Hehl daraus, dass er nicht mehr wirklich viel Lust auf die Formel 1 hat - und das hat man in Saudi-Arabien gemerkt. Der Alfa ging endlich mal gut, trotzdem war für ihn in Q2 Schluss. Im Rennen dann unter anderem unnötig mit Vettel kollidiert. Bleibt ihm ein würdigerer Abschied in Abu Dhabi zu wünschen.