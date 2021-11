05:50

Saudi-Arabien: Red Bull hofft auf Verstappen-Stärke

Noch weiß niemand, welches Auto auf dem neuen Stadtkurs am nächsten Wochenende die Nase vorne haben wird. Weil man einen starken Motor braucht, gilt Mercedes bei einigen als Favorit. Doch Helmut Marko sagt bei 'F1-Insider.com': "Wir vertrauen auf die Stärke von Max auf Stadtkursen."



Der Österreicher erinnert: "In Monaco hat er gewonnen und in Baku hat er vor seinem unverschuldeten Reifenplatzer klar dominiert. Ich denke, in Saudi-Arabien kann der Pilot wieder den Unterschied machen." Das Momentum spricht nach zuletzt zwei Siegen in Serie allerdings eher für Hamilton.



Übrigens: Drei Siege in Folge sind Mercedes in diesem Jahr noch nie gelungen ...