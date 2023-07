Formel-1-Liveticker: Was sind die Lehren aus dem Tracklimit-Chaos von Spielberg?

Suche nach Lösungen

Erneut ist der Große Preis von Österreich ein Ärgernis in Sachen Tracklimits geworden. Das ist leider ein Thema, das wir auf dem Red Bull Ring schon öfter hatten. Was kann also die Lösung sein?



Da auf der Strecke in Spielberg auch die Zweiräder unterwegs sind, also die Motorräder, ist ein Kiesbett in den letzten beiden Kurven dauerhaft nur schwer umsetzbar. Die Geschwindigkeiten sind sehr hoch, für Motorradfahrer wäre es verhängnisvoll, wenn sie da aufs Kies kommen und abfliegen.



Die sogenannten Wurstkerbs waren in Kurve neun einst schon installiert, haben aber 2016 in der Qualifikation Daniil Kvyat in einen heftigen Unfall getrieben. Beim Russen ist aufgrund der Vibration durch den Wurstkerb die Hinterradaufhängung gebrochen und er ist heftig abgeflogen. Generell besteht die Gefahr, dass die Fahrer sich die Autos an diesen Kerbs kaputtmachen und es heftige Unfälle gibt.



Bliebe noch sowas wie "Astroturf" oder Kunstrasen. Bei Nässe ist dieser wieder sehr glitschig und könnte durch den Abtrieb der Autos an der Stelle auch auf kurz oder lang "herausgezogen" werden. Damit hast du dann wieder Fremdkörper auf der Strecke liegen und musst die Streifen gegebenenfalls austauschen.



In Zandvoort gibt es eine nette Idee, die man mal testen könnte, das "Aufklebe-Kies". Vielleicht wäre das sogar kurzfristig die beste Lösung, dass man einen Klebekies mit einer klebrigen Lösung entwickelt und einsetzt, der die Autos dann verlangsamt, wenn sie auf diese Flächen kommen. Das würde ja schon ausreichen, wenn es einen klaren Unterschied geben würde, wenn sie die Kurve nicht richtig packen, dass dieses Klebekies sie dann verlangsamt.



Oder aber, die Fahrer müssen langsamer fahren, aber das kann man ja wieder niemandem erklären. Es haben ja aber auch welche geschafft, sich gestern keinen Verstoß einzuhandeln. Gehen würde es also schon, die Fahrer bekommen nur sehr viel Spielraum.



Ein schwieriges Thema, über das sich auch Teamchefs und Fahrer selbst so ihre Gedanken gemacht haben, die ich gleich noch ein wenig sammeln und euch schildern werde.