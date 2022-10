Formel-1-Liveticker: Was war bei Verstappen los?

Geldstrafe für Alfa Romeo

Gestern haben wir im Ticker ja bereits berichtet, dass es beim Zurückgeben der Reifen an Pirelli nach FT1 ein Problem gab. Inzwischen gibt es ein Urteil dazu: Das Team muss pro Fahrer 5.000 Euro Strafe zahlen.



Kurios: Physisch wurden die Reifen zwar zurückgeben - elektronisch aber nicht. Und das ist laut den Rennkommissaren "wichtig". Denn zwar habe Alfa Romeo durch das zu späte Zurückgeben keinen sportlichen Vorteil gehabt.



Doch es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Alfa Romeo hier etwas geschlampt habe. Das Team selbst erklärt den Vorfall damit, dass man den Vorgang einfach "übersehen" habe - wohl nicht zum ersten Mal in diesem Jahr.



Hier die recht lange Begründung im Wortlaut:



"Article 30.5 i) iii) FIA Formula One Sporting Regulations requires the electronic return of two (2) sets of dry-weather tyres allocated to each driver no later than two (2) hours after the end of P1. Article 30.4 b) requires the electronically returned tyres to be physically returned to the appointed tyre supplier before the start of the following session, in this case P2."



"The Technical Delegate reported that the Team had failed to electronically return such tyres for Car 77 within 2 hours of the end of P1. The Authorised Representative acknowledged the breach and explained that the engineer responsible for this task had overlooked doing so."



"The Technical Delegate had confirmed with the appointed tyre supplier that, while the electronic return had not occurred, the tyres had been physically returned to the appointed tyre supplier before the start of P2."



"Compliance with the electronic return protocol is important. The FIA relies on the submission of the electronic return to monitor the use of tyres so as to ensure that allocated tyres are not misused. According to the Technical Delegate, he has had to remind this Team a number of times this season to submit electronic returns which have been overlooked. This was not disputed by the team representative."



"Although no sporting advantage could have been gained by the oversight in this case because the tyres had been physically returned and could not therefore be re-used, nonetheless a technical breach of the regulations has been committed. The Stewards impose a fine of Euro 5000 on the team."