Medical-Car-Fahrer verpasst Saisonfinale

Beim Unfall von Romain Grosjean in Bahrain 2020 war Alan van der Merwe noch einer der Helden, doch nun wird der Fahrer des Medical-Cars die Schlussphase der Saison verpassen. Van der Merwe hatte schon das Rennen in Istanbul aufgruind einer COVID-19-Erkrankung auslassen müssen.



Geimpft ist er aus persönlichen Gründen nicht, wie er mitteilt. In vielen Ländern ist eine vorherige Erkrankung auch so viel wert wie eine Impfung, nicht aber in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi, wo die drei letzten Rennen stattfinden werden.



"Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich möglicherweise weniger arbeitsfähig sein werde oder dass meine Reisefreiheit aufgrund meiner Entscheidungen eingeschränkt wird."



"Dass ich nicht die Bequemlichkeit über meine Gesundheit stelle, bedeutet nicht, dass ich aus Egoismus entscheide. Wir alle wollen nur gesund sein", stellt er klar.



In Istanbul wurden er und Arzt Ian Roberts, der ebenfalls positiv getestet wurde, von Bruno Franceschini und Bruno Correia ersetzt, die sonst in der Formel E im Einsatz sind.