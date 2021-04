05:32

Alonso: In Imola in die Top 10

Apropos Alpine - das Team bringt in Imola bekanntlich Updates mit, das haben wir gestern im Liveticker bereits berichtet. Marcin Budkowski erklärt die Hintergründe dazu: "Das Bahrain-Rennen hat manche Schwächen unseres Pakets bestätigt. Wir arbeiten hart daran, diese zu verbessern und ein paar Zehntel aufzuholen, die uns derzeit im Kampf um die Spitze des Mittelfeldes fehlen."



Fernando Alonso strebt jedenfalls an, in Imola unter die Top 10 zu fahren. "Wir müssen kämpfen, um unsere ersten Punkte am Sonntag einzufahren. Hoffentlich haben wir all das Pech dieses Jahres schon in Bahrain verbraucht", merkt er an. Er musste sein Comeback-Rennen in der Wüste aufgrund einer Sandwich-Verpackung vorzeitig beenden.