Formel-1-Liveticker: Der Rennsonntag in Suzuka

Kein Groll

George Russell versuchte sich nach dem Rennen als fairer Sportsmann zu zeigen, nachdem er im Rennen heftige Diskussionen mit seinem Renningenieur darüber hatte, dass Lewis Hamilton im Mercedes-Teamduell nicht nur mit dem Messer zwischen den Zähnen fuhr, sondern auch, dass er Hamilton ziehen lassen musste:



"Ich sehe es als gutes, hartes Rennen an. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, ihn unter Druck zu setzen und ihn zu überholen, hat mich gefreut. Ich würde also das Positive daraus ziehen. Die Pace meinerseits war meiner Meinung nach wirklich stark, wenn man bedenkt, wie schwierig das Auto an diesem Wochenende zu fahren war. Natürlich haben wir im Kampf mit den anderen ein wenig Zeit verloren. Außerdem ist man am Funk ein wenig frustriert, das gehört zum Racing einfach dazu."