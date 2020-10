06:02

Wer guckt in die Röhre?

Mit der heutigen Alfa-Romeo-Bekanntgabe hat sich ein weiteres Puzzleteil für 2021 gefügt. Offiziell sind damit jetzt nur noch fünf Cockpits frei: je ein Platz bei Mercedes, Red Bull und AlphaTauri und beide Sitze bei Haas. Allerdings haben wir ein Überangebot an Fahrern. Unter anderem sind noch Lewis Hamilton, Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Daniil Kwjat, Romain Grosjean und Kevin Magnussen ohne Vertrag für 2021.



Dazu kommen Formel-2-Piloten wie Mick Schumacher, Callum Ilott, Yuki Tsunoda oder Nikita Masepin, die ebenfalls auf einen Aufstieg in die Königsklasse hoffen. Macht also fünf freie Cockpits bei mindestens doppelt so vielen Piloten, die noch einen Platz für 2021 suchen. Logisch, dass da viele am Ende mit leeren Händen dastehen werden. Die Alfa-Romeo-Entscheidung hat die Situation für die betroffenen Fahrer noch einmal verschärft.

Foto: Motorsport Images

Wer fährt wo in der Formel-1-Saison 2021? Wir geben einen aktuellen Überblick!