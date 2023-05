Formel-1-Liveticker: "War kurz davor, bei einem Top-Team zu unterschreiben"

Schöne Erinnerungen

2015 konnte Nico Hülkenberg mit Porsche in Le Mans gewinnen. Die 24 Stunden sind ein absolutes Highlight für jeden Rennfahrer und für ihn war es der größte Erfolg seiner Karriere. Zwar ist ihm ein Formel-1-Podium bislang verwehrt geblieben, das kann ihm aber keiner nehmen.



Auch dazu wurde er natürlich beim Reddit-AMA gefragt. Ein Fan wollte wissen, wie es sich bei der Zieldurchfahrt angefühlt hat und ob sich Hülkenberg vorstellen könnte, nochmal in Le Mans anzutreten:



"Es war die reine Freude, wenn du die Ziellinie überquerst und weißt, dass du das Ding gewonnen hast. Wenn sich all die Tage und die langen Stunden auszahlen, ist das einfach ein schönes Gefühl. Ich war einfach nur glücklich und voller Freude.



Es ist eine ziemlich lange Runde, um wieder zurück zu kommen, also hatte ich ziemlich viel Zeit für mich, um alles in mich aufzusaugen und zu verarbeiten. Es ist schön, wenn man zurück an die Box kommt, aus dem Auto steigt und sich in die Arme seiner Teamkollegen und des Teams fallen lässt. Das ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl, aber es ist sehr schön und es ist es absolut wert.



Was die Rückkehr angeht: Sag niemals nie. Ich habe meine Erfahrungen in Le Mans sehr genossen, es war eine ganz andere Herausforderung und Aufgabe als in der Formel 1. Insgesamt konzentriere ich mich sehr auf meine Arbeit hier bei Haas. Mittelfristig wahrscheinlich nicht so sehr, aber langfristig weiß man nie. Die Dinge sind im Rennsport sehr dynamisch und können sich schnell ändern, also lassen wir das mal offen."