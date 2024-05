Imola-Freitag in der Analyse: Keine Strafe gegen Perez

Debüt im gehobenen Alter

Kurios, aber Nico Hülkenberg fährt an diesem Wochenende zum allerersten Mal in Imola. Ja, zum allerersten Mal, nicht nur in der Formel 1, sondern in seiner gesamten Motorsportkarriere.



Nach seinem ersten Trainingstag zeigte er sich insgesamt zufrieden, im ersten Freien Training musste er noch Aerotests für das Team fahren, weshalb seine Zeiten zu vernachlässigen waren, im zweiten Training war er dann freier und war gut unterwegs mit dem kleinen, aber feinen Update am Haas, das er aber noch nicht zu hoch bewerten will:



"Nein, dafür ist es noch zu früh. Jede Strecke fühlt sich anders an, wenn man aus Miami kommt. Andere Reifenmischungen, komplett andere Strecke. Es fühlt sich noch immer an wie der Haas, den ich aus der Anfangsphase der Saison kenne. Kein dramatischer Wandel."



Hülkenberg sieht zudem Raum für Verbesserung in Sachen Balance und generell mehr Rundenzeit zu finden. Wir dürfen gespannt sein, wo es morgen für ihn hingeht.