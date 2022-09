Formel-1-Liveticker: Wer ersetzt Latifi bei Williams?

Formel 1 bald in Kolumbien?

Zumindest hat man dort Interesse an einem Rennen. In einem Interview mit 'Blu Radio' verrät Jaime Pumarejo, Bürgermeister von Barranquilla, dass sich Formel-1-Offizielle die Stadt bereits angesehen hätten.



Er erklärt, dass die Formel 1 im Optimalfall bereits "2024 oder 2025" erstmals dort fahren und dann "für zehn Jahre" bleiben solle. Aktuell liefe der Prozess auf jeden Fall "sehr gut". Trotzdem warten wir erst einmal ab.



Denn gefühlt gibt es inzwischen jeden zweiten Tag Interessenten für einen neuen Grand Prix. Und der Platz im Kalender ist eben begrenzt, wenn wir den Worten von Stefano Domenicali Glauben schenken.



Schauen wir also mal, ob wirklich etwas aus dem Projekt wird.

Foto: Motorsport Images

Der Formel-1-Kalender wächst immer weiter. 22 Rennen finden in der Saison 2022 statt, 2023 sollen es sogar 24 sein. Auch immer neue Strecken finden den Weg in den Kalender, dafür fallen Klassiker weg. Wir schauen, wie sich der Formel-1-Kalender in den vergangenen Jahren von Jahr zu Jahr verändert hat.