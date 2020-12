02:49

Als wahrscheinlichste Lösung ...

... gilt aktuell Stoffel Vandoorne. Der Belgier geht aktuell für Mercedes in der Formel E an den Start und hat auch bereits den 2018er-Formel-1-Boliden gestetet. Zudem liegt seine letzte Saison in der Königsklasse noch gar nicht so lange zurück, 2018 fuhr er an der Seite von Fernando Alonso für McLaren. Aktuell befindet er sich noch in Valencia, wo die Formel E in diesen Tagen testet. Dieser Test endet heute, anschließend soll er nach Bahrain reisen. Ob er dort dann auch fährt ...?