China-Donnerstag in der Analyse: Monsterangebot von Audi für Sainz?

Neues Jahr, neuer Sprint

In China findet an diesem Wochenende der erste Sprint in diesem Jahr statt. Grundsätzlich bleibt das Format dabei gleich, der Ablauf des Wochenendes hat sich allerdings (deutlich) verändert.



So findet das Qualifying zum Sprint, das im Vorjahr noch Shootout hieß, jetzt bereits am Freitag statt. Der Sprint selbst findet weiterhin am Samstag statt, jetzt allerdings bereits am Mittag als erste Session des Tages.



Dafür rückt das Qualifying zum Rennen, das 2023 noch am Freitag ausgetragen wurde, jetzt auf seinen angestammten Platz am Samstagnachmittag, es findet also erst nach dem Sprint statt.



Zusammengefasst sieht der neue Zeitplan also so aus:



Freitag: FT1 & Sprint-Qualifying

Samstag: Sprint & Qualifying

Sonntag: Rennen



Was ihr sonst noch über das Format wissen müsst, das erfahrt ihr hier!

Foto: Motorsport Images

Silverstone 2021: Max Verstappen (Red Bull)