Formel-1-Liveticker: Wer ist Favorit fürs Qualifying?

Viel Abwechslung in Mexiko

So viel Abwechslung gibt es in der Formel 1 selten: In den vergangenen zehn Rennen in Mexiko gab es zehn verschiedene Polesitter! Diese Serie begann bereits 1989 mit Ayrton Senna, es folgten Gerhard Berger, Riccardo Patrese und Nigel Mansell.



Anschließend verschwand das Rennen für mehr als 20 Jahre aus dem Kalender, dann setzte sich die Serie mit Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc und zuletzt Valtteri Bottas fort.



Heißt auch: Aus dem aktuellen Fahrerfeld stand in Mexiko noch kein Fahrer mehr als einmal auf Pole. Und weil der Name Max Verstappen in der Liste noch fehlt, ist die Chance nicht so gering, dass wir heute den elften unterschiedlichen Pole-Mann in Folge sehen ...



Mehr spannende Statistiken gibt es übrigens in unserer großen Datenbank!