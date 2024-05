Formel-1-Liveticker: Hamilton hätte Newey gerne bei Ferrari

Aston Martin: Bauen kein Auto fürs Qualifying

Bei Aston Martin war in diesem Jahr bislang ein klarer Trend erkennbar: Fernando Alonso qualifizierte sich in den ersten fünf Rennen dreimal unter den Top 5, schaffte es aber lediglich in Dschidda auch im Rennen unter die besten fünf Fahrer.



Mit Ausnahme von Melbourne, wo Alonso sich nur als Zehnter qualifiziert hatte und am Ende Achter wurde, war der Spanier in jeder Qualifikation weiter vorne als am nächsten Tag im Rennen.



Performance-Leiter Tom McCullough stellt in diesem Zusammenhang klar, dass Aston Martin sich beim AMR24 nicht bewusst auf das Qualifying konzentriert und dafür das Rennen vernachlässigt habe.



"Wir versuchen alles, um das Auto so gut wie möglich auf das Rennen vorzubereiten. Wir versuchen nicht, uns nur auf das Qualifying einzustellen und das Rennen zu ignorieren", versichert McCullough.



Er erinnert: "Die Punkte werden immer am Sonntag vergeben, wir entwickeln kein Auto für das Qualifying." Er stellt klar: "Unser Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des Autos liegt darauf, ein schnelles Rennauto zu sein."



Es ist also keine Absicht, dass man aktuell im Qualifying stärker ist.