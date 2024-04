Formel-1-Liveticker: Hätte Ferrari Sainz behalten sollen?

Leclerc: Neuer Ferrari arbeitet in einem größeren Fenster

Wir melden uns zurück aus unserer Mittagspause und werfen einen Blick auf Ferrari. Die Scuderia konnte in diesem Jahr bereits ein Rennen gewinnen und stand in allen vier bisherigen Saisonrennen mit mindestens einem Fahrer auf dem Podium.



Der Saisonstart lief damit deutlich besser als vor einem Jahr, als Ferrari in den ersten vier Rennen lediglich einen Podestplatz holte. Charles Leclerc betont, dass das unter anderem daran liege, dass der Ferrari in diesem Jahr "konstanter" sei.



Er erklärt: "Vergangenes Jahr war es für uns sehr einfach, einen kleinen Fehler bei der Abstimmung zu machen und im Rennen völlig daneben zu liegen und viel weiter weg zu sein, als wir es erwartet hätten."



Das sei in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Trotzdem erwartet Leclerc am Wochenende in China keine Wunder. "Ich denke, es wird sich ein ähnliches Bild ergeben wie [in Suzuka], wo Red Bull immer noch die Oberhand hat", so Leclerc.