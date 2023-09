Formel-1-Liveticker: Wer kommt nach Mick Schumacher?

Wann wird Verstappen Weltmeister?

Ich habe ja ganz zu Beginn unseres Tickers bereits verraten, dass Max Verstappen bereits in zwei Wochen in Japan zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden könnte. In Singapur wird es am Sonntag dagegen ganz sicher noch keine offizielle Entscheidung geben.



Aktuell liegt Verstappen 145 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Selbst bei einem Sieg inklusive schnellster Runde und einer gleichzeitigen Nullnummer von Perez würde er Singapur "nur" mit einem Vorsprung von 171 Zählern verlassen.



Nach Singapur stehen aber noch sieben Rennen und drei Sprints an, macht also noch insgesamt 206 zu vergebende Punkte. Weltmeister könnte er damit frühestens in Suzuka werden.



Folgenden Vorsprung bräuchte Verstappen nach dem jeweiligen Rennen, um als Weltmeister festzustehen:



Japan: 180 Punkte

Katar: 146 Punkte

USA: 112 Punkte

Mexiko: 86 Punkte

Brasilien: 52 Punkte

Las Vegas: 26 Punkte



Übrigens: Selbst wenn Verstappen ab jetzt in allen Rennen und Sprints nur noch Fünfter(!) werden sollte, wäre er am Ende Weltmeister - selbst wenn sein Teamkollege alle Rennen mit der schnellsten Runde gewinnen würde.



In dem Szenario würde Perez nämlich "nur" 140 Zähler auf Verstappen aufholen. Damit wäre der Niederländer am Ende noch immer fünf Zähler vorne.