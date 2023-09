Formel-1-Liveticker: Wer könnte für Logan Sargeant übernehmen?

Horner: Waren bei Entwicklung "effektiv" genug

Vorhin haben wir ja von Aston Martin schon gehört, dass man dort bei der Weiterentwicklung des Autos nicht gut genug gewesen sei. Christian Horner betont nun, dass bei Red Bull genau das Gegenteil der Fall sei.



Zur Erinnerung: Red Bull durfte in dieser Saison wegen des Handicap-Systems und der Budgetstrafe weniger als alle anderen Teams entwickeln. Horner stellt klar: "Wir waren in der Entwicklung des Autos ziemlich eingeschränkt."



"Aber ich denke, dass die Entwicklung, die wir gemacht haben, effektiv genug war, um einen vernünftigen Vorsprung [auf die anderen Teams] zu haben, was wir heute hier [in Suzuka] wieder gesehen haben", sagt er stolz.



"Das Feld hat sich hinter uns verschoben. In der einen Woche ist McLaren [unser Verfolger], in der nächsten Ferrari, in der nächsten Mercedes. Und wir waren zu 90 Prozent konstant an der Spitze des Feldes", erinnert er.



Ob das auch 2024 so bleibt ...?