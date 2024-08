Formel-1-Liveticker: Wer schnappt sich die letzten Cockpits für 2025?

Aufholjagden im Titelkampf

Wir melden uns mit einer Fotostrecke aus unserer kleinen Mittagspause zurück und wollen einmal schauen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir in diesem Jahr noch einen spannenden Titelkampf bekommen?



Max Verstappen geht nämlich mit einem Vorsprung von 78 Zählern in die letzten zehn Saisonrennen. Sollte Lando Norris das noch aufholen, wäre es die größte Aufholjagd in der bisherigen Formel-1-Geschichte:

Foto: LAT

2007 sieht es zwei Rennen vor Saisonende so aus, als könnte Lewis Hamilton gleich in seinem ersten Jahr Weltmeister werden. Doch in China versenkt er seinen McLaren in aussichtsreicher Position ausgerechnet in einem kleinen Kiesbett in der Boxeneinfahrt ...