Formel-1-Liveticker: Wer sitzt 2025 im zweiten Williams?

Marko: Monaco wird in diesem Jahr noch enger

2023 hätte Aston Martin Red Bull in Monaco fast geschlagen. Und in seiner Kolumne für Speedweek prophezeit Helmut Marko: "Es wird sicher noch enger als im Vorjahr." Der Hauptgegner wird dabei aber wohl ein anderer sein.



"Leclerc ist in Monaco eine Wucht in der Quali", betont Marko und erinnert daran, dass sich das Rennen im Fürstentum in der Regel "weitgehend" bereits im Qualifying entscheide.



"Wenn nicht in einem blöden Moment das Safety-Car auf die Bahn kommt, ist das Rennen in der Regel gelaufen. Du kannst drei bis vier Sekunden pro Runde schneller sein, überholen kannst du trotzdem nicht", so Marko.



"Es wird in Monaco also alles aufs Qualifying hinauslaufen. Und da haben wir gesehen, dass der Ferrari auf den Randsteinen gut liegt, und McLaren hat in langsamen Kurven aufgeholt", warnt Marko.



Seine Prognose: "Das wird ein spannender Dreikampf zwischen Ferrari, McLaren und Red Bull."