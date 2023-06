Formel-1-Liveticker: Werksmotor "nicht entscheidend" für Formel-1-Erfolg

Und was ist mit Perez los?

Max Verstappen enteilt in der WM, auch sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez kommt nicht mehr mit. Aber warum eigentlich? Das weiß Verstappen nicht zu beantworten: "Ich kann mich nur schwer dazu äußern, weil ich nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Ich habe schon früh gelernt, dass man sich am besten auf sich selbst konzentriert und sein Bestes gibt. Alles andere kannst du eh nicht kontrollieren."



Perez' jüngste Rennen seien wohl nicht nach Plan verlaufen, sagt Verstappen. In der Tat: In Monaco hatte Perez nach einem Qualifying-Unfall gar nicht gepunktet, in Spanien kam er nach P11 im Qualifying noch auf Platz vier. Weil Verstappen aber beide Rennen gewann, fiel Perez in der Gesamtwertung deutlich zurück.



"Rückschläge gibt es immer im Saisonverlauf", sagt Verstappen. "Wichtig ist, dass man weiter konzentriert bleibt und versucht, mit dem Auto und den Ingenieuren daran zu arbeiten, das Beste daraus zu machen."



Doch Verstappen scheint nicht so sehr Perez weitere Erfolge zu gönnen, sondern Fernando Alonso. Ihn würde er gerne 2023 noch siegen sehen, sollte er selbst nicht für den Sieg in Frage kommen. Begründung: "Fernando ist ein echter Racer und würde es verdienen. Er gibt nie auf. Nach so vielen Jahren im Mittelfeld müsste man denken, da geht die Leidenschaft teilweise verloren, aber Fernando, er ist ein Tier. Er liebt den Motorsport. Wenn man also mich fragt, dann wäre er der Fahrer, den ich dieses Jahr siegen sehen will."