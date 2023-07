Formel-1-Liveticker: Wetterwarnung für Region rund um Spa - Quali in Gefahr?

Knappe Kiste

Warum hat sich Max Verstappen eigentlich in Q2 so schwer getan, als er es nur ganz knapp in den letzten Qualifikationsabschnitt geschafft hat? Dazu äußerte er sich in der Pressekonferenz der Top 3:



"Ich musste meine erste Runde abbrechen, weil ich in Kurve 9 oder 8 über die weiße Linie fuhr. Also musste ich diese Runde abbrechen und fuhr noch eine langsame. Da hatte ich das Gefühl, dass ich etwas zu viel Temperatur in den Reifen verlor. Und wegen dieses Fehlers, den ich in [Kurve] 9 oder 8 machte, ließ ich da [beim nächsten Versuch] eine Menge Luft, aber das war viel zu viel. Und weil die Strecke so schnell schneller wurde, war es sehr, sehr eng."