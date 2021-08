04:49

Artikel 6.6.2: kurz und prägnant

Der entsprechende Artikel dazu findet sich im Technischen Reglement unter Punkt 6.6, in dem es um das Bereitstellen von Benzinproben geht.



Artikel 6.6.2 besagt im Wortlaut: "Competitors must ensure that a 1.0 litre sample of fuel may be taken from the car at any time during the Event"



Deutsch: "Die Teilnehmer müssen sicherstellen, dass zu jeder Zeit während der Veranstaltung eine 1,0-Liter-Kraftstoffprobe aus dem Fahrzeug entnommen werden kann."



Eine Ausnahme sieht die Regel nicht vor. Und das konnte Aston Martin eben nicht sicherstellen.