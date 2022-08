Formel-1-Liveticker: Wie geht es mit Schumacher in der Formel 1 weiter?

Max Verstappen wie Bruce McLaren

Nachdem Max Verstappen in Ungarn bereits von Startplatz zehn aus gewonnen hatte, hat der Niederländer seinen persönlichen Rekord eines Sieges vom schlechtesten Startplatz aus in Belgien noch einmal übertroffen. Sein Erfolg von der 14. Startposition aus war der zweite in Folge von einer zweistelligen Startposition.



Was nach einem einmaligen Rekord in der Formel 1 klingt, ist aber schon einem Fahrer vor Verstappen gelungen: Bruce McLaren! Der Neuseeländer und Gründer des McLaren-Teams gewann 1959 das letzte Saisonrennen in Sebring von Startplatz zehn aus und das erste Saisonrennen 1960 in Argentinien von Startplatz 13 aus - jeweils in einem Cooper.



Verstappen ist damit aber der erste, dem das innerhalb einer Saison gelugnen ist.

Foto: Red Bull

