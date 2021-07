04:38

Der "ernsthafte" Norris?

"Es wirkt, als hätte er einen harten Winter hinter sich, als hätte er sich konzentriert und ein neues Leistungsniveau gefunden", analysiert Palmer weiter. "Und es sieht für mich so aus, als würde er die Dinge jetzt als Team-Leader ernster nehmen."



"Wir sehen weniger Witze oder Lieder im Radio von Lando und im Gegenzug sehen wir mehr Ergebnisse auf der Strecke. Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber für mich sieht es so aus, als ob Lando in dieser Saison geradliniger ist. Er scheint mehr aus sich herauszuholen und hat sich enorm gesteigert."



"Wo er früher Potenzial zeigte, aber vielleicht, verständlicherweise angesichts mangelnder Erfahrung, die eine oder andere Schwäche - seine Rennstarts waren 2019 nicht fantastisch und kosteten ihn oft Positionen aus guten Qualifying-Leistungen, und seine Konstanz war in der letzten Saison nicht so stark, wie er es sich gewünscht hätte - wird er in dieser Saison immer mehr zu einem Komplettpaket und ist der einzige Fahrer, der bei jedem Rennen Punkte holt."