Formel-1-Liveticker: Wie kann man Red Bull schlagen?

Leclerc weiter hochmotiviert

Auch über die Motivation seiner Fahrer, insbesondere Charles Leclerc, hat Vasseur Auskunft gegeben.



Der Monegasse ist überhaupt nicht gut in die Saison gestartet: Ausfälle in Bahrain und Australien, dazu nur ein siebter Platz in Saudi-Arabien. Er steht aktuell punktgleich mit Haas-Pilot Nico Hülkenberg auf Rang neun in der Fahrerwertung.



"Ich habe absolut keine Zweifel an Charles' Motivation", sagt Vasseur, "natürlich war der Saisonstart nicht ideal. Das Ausscheiden in Bahrain, die Startplatzsstrafe in Saudi-Arabien und das DNF in Australien. Das war alles nicht geplant, aber hat keinen Einfluss auf die Motivation. Unser Verhältnis ist gut, daran wird sich nichts ändern."



Leclerc war nach dem Rennen in Australien sichtlich niedergeschlagen, wollte er doch diese Saison unbedingt die Weltmeisterschaft mit "seiner" Scuderia angreifen. Davon ist er aktuell weit entfernt ...