Formel-1-Liveticker: Wie konnte Zhous Überrollbügel brechen?

Sainz: Mental eines der härtesten Rennen

Rennsieger Carlos Sainz sagt, dass Silverstone für ihn mental "einer der härtesten" GP war. "Am Funk war so viel los. Ich musste versuchen, den Abstand zu Charles [Leclerc] und Lewis [Hamilton] zu halten, und am Anfang gab es mit Max [Verstappen] eine Menge Kämpfe."



"Ich war nicht ganz zufrieden mit dem Auto. Ich hatte in den Highspeed-Kurven mit Untersteuern zu kämpfen", erzählt er weiter. Hinzu kam Graining am linken Vorderreifen, was ihm etwas Pace nahm.



"Aber ich bin cool geblieben, habe weiter daran geglaubt und bin immer in Reichweite geblieben. Und als sich plötzlich die Gelegenheit bot, habe ich sie ergriffen und es ist passiert."