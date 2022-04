Formel-1-Liveticker: Wie lange bleibt Vettel noch motiviert?

Gasly: Müssen unsere Chancen nutzen

AlphaTauri sammelte acht Punkte in den ersten beiden Rennen und steht auf P7 in der WM. Gasly ist damit nur bedingt zufrieden und erklärt: "Es ist schade, dass wir in Saudi nicht mit beiden Autos punkten konnten."



"Positiv" sei zwar gewesen, dass er es wieder in Q3 geschafft und am Ende Achter geworden sei, "was ein Beweis dafür ist, dass wir ein Auto haben, mit dem wir um Punkte kämpfen können", so der Franzose.



Aber: "Wir müssen dafür sorgen, dass wir jede Möglichkeit nutzen, weil der Kampf zwischen den Teams in diesem Jahr bereits sehr intensiv ist", erklärt Gasly. Genau das ist AlphaTauri bislang jedoch nicht gelungen.



In Bahrain schied Gasly mit einem Defekt aus, in Saudi-Arabien konnte Tsunoda gar nicht erst starten. Die Zuverlässigkeit müssen die Italiener dringend in den Griff bekommen.