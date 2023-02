Formel-1-Liveticker: Wie lange fällt Lance Stroll aus?

Alpine: Upgrade schon in Bahrain

Eines der größten Fragezeichen bei den Testfahrten war Alpine, die sich mit schnellen Zeiten zurückgehalten haben. Daher sind die Franzosen vor dem Saisonauftakt schwierig einzuschätzen. Im Team aus Enstone herrscht aber große Zuversicht: "Natürlich, denn wir haben das Auto eindeutig nicht am vollen Potenzial fahren lassen", sagt Technikchef Matt Harman.



"Aus unserer Sicht reagieren die Dinge so, wie wir es erwartet haben, unsere Aerodynamik funktioniert so, wie wir es erwartet haben", sagt er. "Wir haben in dieser Woche einige sehr interessante Entwicklungen ausprobiert, die sich als sehr positiv erwiesen haben. Wir freuen uns daher auf das erste Rennen."



In Bahrain soll übrigens schon das erste Upgrade erscheinen: "Es wird einige visuelle Unterschiede geben", bestätigt Harman. "Wir werden ein schönes Upgrade haben, das uns hoffentlich dabei helfen wird, näher an Platz drei zu kommen oder sogar dort zu sein."