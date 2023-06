Formel-1-Liveticker: Wie lange ist Red Bull noch so klar vorne?

Pirelli: Testreifen entsprechen Erwartungen

Pirelli-Chefingenieur Simone Berra erklärt im Hinblick auf die neuen Pneus, die heute getestet wurden: "Die erste Analyse der gesammelten Daten deutet darauf hin, dass die neue Konstruktion in ihrem Verhalten unseren Vorhersagen entspricht."



"Nämlich, dass sie im Vergleich zur derzeitigen Konstruktion eine ähnliche Leistung erbringt", so Berra, der verrät: "Interessant ist, dass einige Teams einen der beiden verfügbaren Sätze für längere Runs auf dieser harten Mischung verwendet haben, um Daten für das Rennen am Sonntag zu sammeln."



"Tatsächlich hat in den zwei Stunden der Freien Trainings nur ein Team den weißen Reifen verwendet", so Berra.