Williams: Darum war Latifi plötzlich schneller

Zurück in die Gegenwart: Williams-Pilot Nicholas Latifi konnte in Imola mit seiner Leistung im Qualifying aufzeigen. Der Kanadier konnte seinen hochgelobten Teamkollegen George Russell hinter sich lassen - bis zum entscheidenden Lauf in Q2. Wie ist diese Leistungssteigerung zu erklären?



Das Team führt Latifis Aufschwung auf zwei Dinge zurück: die neuen Teile, die in Imola erstmals zum Einsatz kamen, und sein gesteigertes Selbstbewusstsein. "Wir hatten ein paar neue Teile - eine Unterboden etwa -, die haben das Auto verbessert", erklärt der Leiter der Autoentwicklung, Dave Robson. Auch die ruhigeren Bedingungen - der FW43B scheint besonders windanfällig zu sein - haben Latifi in die Karten gespielt.