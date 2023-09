Formel-1-Liveticker: Der Mediendonnerstag in Singapur

Entschuldigung angenommen

Sergio Perez hat Dr. Helmut Marko seine verbale Entgleisung im Rahmen des ServusTV-Formats Sport und Talk im Hangar-7 verziehen und will nur noch nach vorne blicken, das sagte er in seiner Medienrunde in Singapur:



"Ich hatte ein Vieraugengespräch mit ihm. Er hat sich entschuldigt. Das war für mich das Wichtigste. Jetzt lassen wir das hinter uns. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, und ihn zu kennen, hilft sehr, weil ich genau weiß, dass er es nicht so gemeint hat."



Marko sprach in besagtem Gespräch darüber, dass es vielleicht an Perez' Herkunft liegen könnte, dass er unter Formschwankungen leidet. Das hat einen Shitstorm im Netz, insbesondere losgetreten von Perez'-Fans aus Mexiko, losgetreten:



"Für mich hat das nicht so geklungen. Was immer ich oder er in den Medien sage, ist etwas anderes als das, was wir persönlich besprechen. Wir haben ein gutes Verhältnis", unterstrich Perez nochmal vehement.



