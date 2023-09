Formel-1-Liveticker: Wie realistisch ist Vettels Le-Mans-Abenteuer?

Es braucht Rückendeckung

Gestern Abend war der ehemalige Williams-CEO und Teamchef Jost Capito zu Gast in unserem Stammtisch für Kanalmitglieder auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.



Zu Beginn seines Besuchs haben wir über Logan Sargeant gesprochen, dem er als quasi letzte Amtshandlung bei Williams ein Cockpit in der Formel 1 verschafft hat. Er hat sich deutlich dazu geäußert, was es jetzt in seiner Situation bräuchte:



"Wenn man zu ihm steht, dann muss man ihm sagen: 'Hör mal zu, ja? Du fährst, musst schnell fahren und du musst den Speed zeigen. Und es ist nicht tragisch und dramatisch, wenn dann mal was passiert.' Natürlich ist das mit dem Cost Cap auch so ein Thema. Aber ich glaube, wenn man einem Fahrer da Mut zuspricht und ihn dazu anregt, dann macht er auch weniger Fehler und dann geht auch weniger kaputt. Also ich glaube, man müsste ihm, wenn man wirklich zu ihm stehen will und man will ihn behalten, dann muss man ihm den Druck wegnehmen und man muss ihn frei fahren lassen."