Formel-1-Liveticker: Carlos Sainz genervt von der Gerüchteküche

Red Bull bleibt Favorit

Carlos Sainz bläst übrigens ins gleiche Horn wie sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc in der FIA-Pressekonferenz, der auch da schon gesagt hat, dass er Red Bull als das maßgebliche Team in Monaco ansieht, aber Sainz sieht durchaus auch Chancen für Ferrari.



Der Spanier sagte in seiner Medienrunde: "Ich denke, Monaco war in der Vergangenheit immer gut zu uns. Letztes Jahr waren wir sehr stark. Ein Jahr zuvor, 2021, haben wir es mit einem relativ schwachen Auto geschafft, es auf die Pole zu stellen. Ich glaube also, dass wir eine gute Chance haben."



"Gleichzeitig denke ich aber auch, dass Red Bull überall, wo wir hinkommen, Favorit ist, weil sie keine Schwächen haben. Und sie werden mit Sicherheit das Team sein, das es zu schlagen gilt."



Er selbst sieht sich übrigens immer mehr verbunden mit dem Auto, scheint den richtigen Zugang gefunden zu haben: "Natürlich gab es das schlechte Wochenende in Baku, aber an den restlichen Wochenenden war ich wirklich viel besser drauf. Ich weiß, was das Auto braucht."



"Ich glaube, was wir in diesem Jahr erleben, ist eher das Verständnis und die Unberechenbarkeit des Autos, als dass wir ein mangelndes Gefühl oder etwas Ähnliches hätten. Es ist nur eine Session, man ist eins mit dem Auto. Und in der nächsten Session ist dann aus irgendeinem Grund etwas nicht in Ordnung, der Wind wird stärker, die Streckentemperatur steigt, und man ist sofort nicht mehr dabei."



"Auch das beeinträchtigt uns am Renntag stärker. Mehr als neue Reifen, weiche Reifen, wenig Benzin, und das wollen wir verstehen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Jahr so ziemlich seit dem FP1 jedes Wochenende mit dem Auto zurechtgekommen bin, und das ist ein guter Schritt. Es ist eine Schande, dass das Auto nicht so konkurrenzfähig ist wie im letzten Jahr."