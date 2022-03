Formel-1-Liveticker: Wie viel Ferrari steckt im Haas?

Wie viel Ferrari steckt im Haas?

Haas überraschte in Bahrain als "Best of the Rest" hinter den drei Topteams. Neben Lob gibt es aber auch Zweifel am Ursprung der starken Leistung. Denn einige Leute im Paddock sind der Meinung, dass das US-Team in vielen Bereichen einfach den Ferrari kopiert hat.



Das ist bis zu einem gewissen Grad legal. Otmar Szafnauer ist sich aber zum Beispiel nicht sicher, ob Haas den legalen Bereich bereits verlassen hat. Er habe bei einigen Autos Lösungen gesehen, "bei denen man sich fragt, wie zum Teufel zwei unabhängige Teams darauf gekommen sind."



"Niemand weiß, wie die Lösungen [der anderen Teams] aussehen, bis man sie sieht. Wie kann man also [vorher] darauf kommen?", fragt Szafnauer. Zwischen den Zeilen deutet er also an, dass es bereits im Rahmen der Entwicklung einen Informationsaustausch gegeben haben muss.



Und genau das wäre nicht mehr legal. Es gebe aktuell "Schlupflöcher", um die Regelungen der FIA zu umgehen, wenn sich zwei Teams - wie bei Ferrari und Haas - zum Beispiel einen Windkanal teilen, so der Alpine-Teamchef. Diese Diskussionen gibt es natürlich nicht zum ersten Mal.



Und gerade Szafnauer kann davon ein Lied singen ...