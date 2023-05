Formel-1-Liveticker: Will Charles Leclerc zu viel?

Domenicali-Statement

Formel-1-Boss Stefano Domenicali sagt zu der Spende: "Ich bin in der wunderbaren Emilia Romagna geboren und aufgewachsen, an einem Ort, der gerade einige der traurigsten Momente seiner Geschichte erlebt."



"Die Situation, in der sich die Gemeinden in der Region befinden, ist schrecklich, aber ich weiß, dass die Widerstandsfähigkeit und die Leidenschaft der Menschen in der Region, wie so viele in ganz Italien, diese Krise überstehen werden."



"Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, und deshalb spenden wir, um die Hilfsmaßnahmen vor Ort zu unterstützen", erklärt Domenicali.



"Meine Gedanken sind im Namen der gesamten Formel-1-Gemeinschaft bei allen Betroffenen und wir möchten den Einsatzkräften für ihre unglaubliche Arbeit danken", so der Formel-1-Boss.