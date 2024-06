Formel-1-Liveticker: Williams "die beste Option" für Sainz?

Red Bull in Barcelona wieder vorne?

Zwar gewann Max Verstappen das vergangenen Rennen in Kanada, ein Selbstläufer war das allerdings nicht. Experte Ralf Schumacher glaubt, dass es Red Bull am kommenden Wochenende in Spanien wieder etwas leichter haben könnte.



"Barcelona war immer die komplizierteste Strecke und wird das auch immer bleiben. Hier wird das beste Konzept gewinnen. Alle Schwächen der Autos werden aufgedeckt", erklärt Schumacher bei Sky.



Er prophezeit: "Ferrari wird wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Reifenverschleiß haben. Max Verstappen wird mit dem Red Bull richtig Vorteile haben. Das ist eine Strecke, die für Red Bull kein Problem ist."



"McLaren als Alleskönner wird wieder dabei sein", glaubt er zudem und ergänzt: "Das Fragezeichen wird sein: Kann Mercedes an Kanada anknüpfen? Ich vermute: Nicht ganz, weil hier nicht die Stärken des Motors nicht so ausgespielt werden können wie in Kanada."



Klingt auf jeden Fall ziemlich danach, dass Red Bull für ihn am Wochenende der Favorit ist.