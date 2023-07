Formel-1-Liveticker: Williams endlich auf dem Weg nach oben?

Proteste auf der Strecke?

Im vergangenen Jahr haben Protestler der Organisation "Just Stop Oil" auf der Strecke eine lebensgefährliche Aktion vollzogen, als zum Start des Rennens einige Aktivistinnen und Aktivisten auf die Strecke gelaufen sind und sich dorthin gesetzt haben.



Es war dem Unfall von Guanyu Zhou zu verdanken, dass nichts passiert ist, denn das Rennen wurde sofort unterbrochen.



Auch in diesem Jahr könnte es wieder Proteste geben, beim Tennisturnier in Wimbledon beispielsweise ist der Court auch schon gestürmt worden. "Ich unterstütze friedlichen Protest", sagte beispielsweise Lewis Hamilton, der hofft, dass keine Menschen auf die Strecke kommen.



"Es sind glaube ich 100 Marshalls mehr an der Strecke, um für Unterstützung zu sorgen", so Hamilton weiter. "Es gibt, denke ich, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann irgendwas sein wird", sagte zum Beispiel Alexander Albon in der Pressekonferenz, "aber ich hoffe, dass das nicht auf der Strecke sein wird."



Im vergangenen Jahr habe ich zum Protest ein Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de veröffentlicht, falls ihr euch nochmal informieren wollt, was da los war.

Mit einer irrwitzigen Protestaktion haben Aktivisten der Organisation "Just Stop Oil" sich und andere in Silverstone in Lebensgefahr gebracht.