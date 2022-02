06:32

Warum C42?

Eben bei Williams haben wir ja schon darüber gesprochen, dass auf den FW43B nicht zwangsläufig der FW44 folgen muss. Alfa Romeo ist so ein Beispiel, wo im vergangenen Jahr auf den C39 der C41 folgte. Der Name C40 war nämlich eigentlich für das komplett neue Auto reserviert, bevor die Regeln um ein Jahr verschoben wurden. Jetzt heißt der Bolide aber nicht mehr C40 sondern eben C42.



Einen C40 gab es also nie.

Foto: Motorsport Images

Auf Zeitreise durch die Motorsport-Historie von Sauber: Hier sind die Autos, die das Privatteam aus der Schweiz in der Formel 1 eingesetzt hat, erst in eigener Mission und später für BMW und Alfa Romeo!