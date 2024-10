Austin-Freitag in der Analyse: Red Bull hat Vorrichtung schon seit Jahren

Albon gesteht: War mein Fehler

Während es der Teamkollege in SQ3 schaffte, schied Albon nach einem Dreher bereits in SQ1 aus. "Das war heute mein Fehler", gesteht er und erklärt: "Ich hätte den Randstein vermeiden können."



"Aber wir haben im Sprint-Qualifying ein etwas steiferes Auto gewählt als im FT1", berichtet Albon, und letztendlich sei das Auto dann wohl ein wenig zu steif gewesen.



Trotzdem hätte man es ohne den Fehler in SQ2 geschafft, so Albon, daher müsse man wohl nach dem Sprint nicht "zu viele Änderungen" vornehmen, kündigt er an.



Teamkollege Colapinto freut sich derweil über sein Top-10-Ergebnis, ist aber auch "frustriert", weil er sich in SQ3 drehte und dadurch dort Letzter wurde.



"Leider war es keine saubere Runde in Q3, und es fühlte sich an, als ob wir unter den Top 8 hätten sein sollen", ärgert er sich und erklärt: "Ich muss daraus lernen und weiter das Limit der Reifen verstehen."