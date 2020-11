05:35

Ein nasses Qualifying ...

... gab es in diesem Jahr übrigens erst einmal, nämlich beim zweiten Saisonrennen in Spielberg. Spannend: Für Mercedes war es das schlechteste Qualifying des Jahres. Hamilton fuhr zwar standesgemäß auf Pole, Bottas wurde allerdings "nur" Vierter hinter Verstappen und Sainz. Eine Chance heute also für die Außenseiter? Auch Vettel wird sich gerne daran erinnern. Er war damals nämlich schneller als Teamkollege Leclerc. Das schaffte er in der gesamten Saison danach nur noch ein einziges Mal.