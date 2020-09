04:44

Börse Frankfurt: Interessantes Detail zum Williams Deal

Ein nettes Detail für alle Business-Freunde: Das Williams-Team, das ist bisher ein wenig untergegangen, wird mit der Übernahme durch Dorilton Capital nicht mehr börsennotiert sein. Wir haben uns schon vergangenen Freitag in Spa über eine Aussage von Claire Williams in der Pressekonferenz gewundert. Hier die Frage von unserem Chefredakteur Christian Nimmervoll und die entsprechende Antwort im Wortlaut:



Q: (Christian Nimmervoll – Motorsport.com) Claire, now that the transaction is completed, we basically know that Dorilton Capital is a shareholder in Williams, we know about some shares that are at Frankfurt stock exchange in free-float; are there any other shareholders remaining? What about, for example, Brad Hollinger, Toto Wolff? And following up on Joe's earlier question, who is the family behind Dorilton Capital?



Claire Williams: No, so Dorilton Capital has bought the full shareholding of Williams, so they are 100% owners and I have no comment to make on your second question I'm afraid, Christian.



Von der börsennotierten Williams Grand Prix Holdings PLC (WGPH) hätte Dorilton nämlich keine 100 Prozent übernehmen können, weil ja Aktien im Streubesitz sind. Stattdessen hat Dorilton die WGPH-Tochter Williams Grand Prix Engineering Limited (WGPE) aus der Williams-Gruppe herausgekauft. Was de facto bedeutet, dass das Team nicht mehr börsennotiert ist, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.